İzmir'de orman yangınına müdahale ediliyor
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İzmir'de orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'de orman yangınına müdahale ediliyor
06.09.2020 20:17 | Son Güncelleme: 06.09.2020 20:20

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçede Poyracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz ve 2 dozerle yangını söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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