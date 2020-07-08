İzmir'de orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
08.07.2020 19:25 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:34
İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopter ve 5 arazözle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA