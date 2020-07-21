İzmir'de orman yangını kontrol altında İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin titiz çalışması sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin titiz çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın ilçeye bağlı Sığacık Akkum mevkisinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sebepten çıkan yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 10 arazöz, üç helikopter ve bir uçakla müdahale ettiği yangın, ekiplerin başarılı çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan etkilenen alanın tahmini 2 hektar civarında olduğu bildirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA