İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve 2 dekarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve 2 dekarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karakuyu Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

1 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangında 2 dekarlık bir alanda hasar oluştuğu öğrenildi.

Kaynak: AA