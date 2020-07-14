İzmir'de orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve 2 dekarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.
14.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:54
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan ve 2 dekarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karakuyu Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
1 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında 2 dekarlık bir alanda hasar oluştuğu öğrenildi.
Kaynak: AA