İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Yangın, saat 07.30 sıralarında Küçükbahçe Mahallesi Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı