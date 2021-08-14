İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Küçükbahçe Mahallesi Karareis yolu mevkiinde meydana geldi. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 3 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

5 dönümlük çiftlik 5 dakikada kül oldu, gebe inekler diri diri yanarken doğum yaptı
5 dönümlük çiftlik 5 dakikada kül oldu, gebe inekler diri diri yanarken doğum yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mustafa Sandal
Spor Merve Çoban Mustafa Denizli Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 08:12:27. #1.15#

title