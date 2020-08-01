İzmir'de orman yangını çıktı İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA