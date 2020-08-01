İzmir'de orman yangını çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
01.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 01.08.2020 17:19
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Homeros Vadisi'ne yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri ile 4 arazöz sevk edildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA