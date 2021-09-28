Son dakika... İzmir'de orman yangınına müdahale devam ediyor
Son dakika haberlerine göre İzmir'de orman yangınına müdahale devam ediyor Yangın Yamanlar Gençlik Merkezinin alt tarafından çıktı İzmir'in Karşıyaka ilçesi Karatepe bölgesinde orman yangını çıktı.
KARŞIYAKA, İZMİR (İHA) - İzmir'de orman yangınına müdahale devam ediyor
Yangın Yamanlar Gençlik Merkezinin alt tarafından çıktı
İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesi Karatepe bölgesinde orman yangını çıktı. Bölgeye, 1 uçak, 4 helikopter ve 13 arazözün sevk edildiği belirtildi.
Edinilen bilgiye göre yangın, Karşıyaka ilçesi Karatepe bölgesinde çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı
1 uçak, 4 helikopter ve 13 arazözün sevk edildiği öğrenildi. Yamanlar Gençlik Merkezine yakın alandaki yangına müdahale sürüyor.