İzmir'de orman yangını - 7
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İzmir'de orman yangını - 7

7 (ANONSLU+AKTÜEL)HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYORİzmir'in Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürüyor.

30.07.2020 19:03 | Son Güncelleme: 30.07.2020 19:09

7 (ANONSLU+AKTÜEL)

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmaları sürüyor. Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle büyüyünce, çevre illerden 4 helikopter daha bölgeye gönderildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale sürerken, Antalya'dan bir yangın söndürme uçağının da, ekiplere destek amaçlı bölgeye sevk edildiği kaydedildi. Öte yandan, sağlık ekipleri de bölgede tedbir amaçlı nöbet tuttu.

İzmir'de orman yangını - 7

Kaynak: DHA

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