İzmir'de orman yangını
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde Alaçatı Port mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 8 arazöz ve 2 dozerle yangına müdahale edildi.
Yerleşim alanlarını tehdit etmeyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.