İzmir'de orman yangını

18.08.2019 15:26

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tırazlı Mahallesi'ndeki ekiplerin söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

Kaynak: AA