İzmir'de orman yangını
İzmir ile Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
18.08.2019 12:44
İzmir ile Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sabuncubeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.
Kaynak: AA