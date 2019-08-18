İzmir'de orman yangını

18.08.2019 12:44

İzmir ile Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sabuncubeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Kaynak: AA