İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir ile Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

18.08.2019 12:44
İzmir'de orman yangını

İzmir ile Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sabuncubeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Kaynak: AA
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