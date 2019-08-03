İzmir'de orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Menderes ilçesi Efemçukuru mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktığını gören vatandaşlar, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yangına 2 helikopter ve 6 arazözle müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çabası sürüyor.

Kaynak: AA