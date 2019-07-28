İzmir'de orman yangını

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Taşkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alandan duman yükseldiğini görenler durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına 7 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle müdahale etti.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA