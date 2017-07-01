İzmir'de Orman Yangını (4)

SU VERİLMEYE BAŞLANDI



İzmir'in Menderes İlçesi Gümüldür bölgesinde çıkan orman yangınında Tahtala Barajı'ndan arıtma tesisine su sağlayan pompaların, elektrik nakil hatlarındaki arıza nedeniyle durması sonucu kentin bazı ilçelerinde yaşanan su kesintisine çözüm bulundu. Elektrik dağıtım şirketi TEDAŞ, barajın kuzeyindeki bir hattan enerji sağlayınca pompalar, saat 18.30'da tekrar çalıştı. Kente su verilmeye başlandı. Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Konak'ta vatandaşların akşam saatlerine kadar suya kavuşacağı bildirildi.



Menderes'in Gümüldür, Özdere gibi sahil kesimlerinde ise elektrik kesintisi sürdüğü için hala su verilemiyor.



