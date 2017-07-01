İzmir'de Orman Yangını (3)

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ



İzmir'in Menderes İlçesi'ndeki orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi yetersiz kalınca, Manisa, Balıkesir, Aydın ve Muğla illerinden de takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Alevlere 6 helikopter, 4 amfibi uçak, 100'e yakın arazöz ve yüzlerce orman işçisiyle müdahale sürüyor. İzmir itfaiyesi de çalışmalara destek veriyor. Söndürme çalışmalarına katılan ekipler, sarp kayalıklardaki ormanlık alana müdahale yerine, genişlemesini önlemek için belli noktalarda önlemlerini arttırdı. Bu arada Menderes-Gümüldür karayolundaki trafik akışına da izin verilmedi.



Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının yaklaşık 60 hektarlık bir alanda etkili olduğunu belirtti.



