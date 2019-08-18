İzmir'de orman yangını (2)
KONTROL ALTINDAİzmir'in Bornova ilçesi Sabuncubeli mevkisi yakınlarında çıkan orman yangını, çok sayıda orman işçisinin 5 arazöz ve 3 helikopter ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
18.08.2019 12:54
KONTROL ALTINDA
İzmir'in Bornova ilçesi Sabuncubeli mevkisi yakınlarında çıkan orman yangını, çok sayıda orman işçisinin 5 arazöz ve 3 helikopter ile müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede havadan ve karadan soğutma çalışması başlattı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Davut CAN/İZMİR,
Kaynak: DHA