İzmir'de orman yangını (2)
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İzmir'de orman yangını (2)

İzmir'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Tire ilçesinin kırsal Osmancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Tire ilçesinin kırsal Osmancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Fırat AKAY/İZMİR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay

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