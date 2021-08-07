İzmir'de orman yangını (2)
KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Tire ilçesinin kırsal Osmancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Tire ilçesinin kırsal Osmancık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Fırat AKAY/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay