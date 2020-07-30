İzmir'de orman yangını (2)
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYORİzmir'in Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
30.07.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.07.2020 18:03
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
İzmir'in Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopterle havadan, 25 arazöz ve 8 dozerle karadan çalışma yapılıyor. Ayrıca söndürme çalışmalarına destek vermek için 4 helikopterin daha bölgeye hareket ettiği belirtildi.İZMİR,
Kaynak: DHA