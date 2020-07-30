İzmir'de orman yangını (2) HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYORİzmir'in Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopterle havadan, 25 arazöz ve 8 dozerle karadan çalışma yapılıyor. Ayrıca söndürme çalışmalarına destek vermek için 4 helikopterin daha bölgeye hareket ettiği belirtildi.İZMİR,

Kaynak: DHA