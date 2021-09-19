İzmir'de orman yangını - Haberler
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İzmir'de orman yangını

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İzmir'de orman yangını

İZMİR'in Dikili ilçesinde, orman yangını çıktı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Dikili'nin kırsal Gökçeağıl Mahallesi, Aşıklar Şelalesi mevkiindeki ormandan saat 11.30 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye, 6 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer, 2 yer ekibi ve 2 helikopter sevk edildi. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında, alevlerin tarım arazilerine sıçramaması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.


İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

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