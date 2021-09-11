İZMİR'DE ORMAN YANGINI

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki ağaçlık alanda yangın çıktı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Karşıyaka ilçesindeki Seyirtepe'nin altındaki ağaçlık alanda, bugün saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 su tankeri ve orman işçileriyle karadan müdahale başlatıldı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.