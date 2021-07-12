Son Dakika | BORNOVA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çiçekliköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı