Son Dakika | BORNOVA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | BORNOVA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Çiçekliköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

Son Dakika | BORNOVA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
Son Dakika | BORNOVA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
Son Dakika | BORNOVA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
Son Dakika | BORNOVA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN
Son Dakika | BORNOVA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
İzmir açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Varank Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Müge Anlı İlyas Tetik Mahsun Kırmızıgül
Spor Balotelli Arda Turan Erol Bulut Salih Uçan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | BORNOVA'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:30:33. #1.15#

title