İzmir'de orman yangını İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar mevkinde başlayan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

İzmir'in Urla ilçesi Yağcılar mevkinde başlayan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Yağcılar mevkinde orman yangını çıktı. Yangının başlamasının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yangına; 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ile müdahale ettiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA