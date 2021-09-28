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İzmir'de orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
İzmir'de orman yangını (1)

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını çıktı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınında orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 13 arazöz ve 1 uçak sevk edildi. Yamanlar Dağı Gençlik Merkezi yakınındaki yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.


İzmir'de orman yangını (1)

İzmir'de orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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