İzmir'de orman köylerine yüzleri güldüren 3 Milyon TL'lik ORKÖY desteği

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İzmir'de orman köylerine yüzleri güldüren 3 Milyon TL'lik ORKÖY desteği Köylülere verilen koyunlar kuzuladı, sesleri köyde yankılanıyor Orman Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 2020 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde 15 köyde 109 aileye 3 Milyon TL tutarında ORKÖY desteği...

İzmir'de orman köylerine yüzleri güldüren 3 Milyon TL'lik ORKÖY desteği

Köylülere verilen koyunlar kuzuladı, sesleri köyde yankılanıyor

İZMİR - Orman Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 2020 yılında İzmir'in Bergama ilçesinde 15 köyde 109 aileye 3 Milyon TL tutarında ORKÖY desteği ile koyun verdi. Vatandaşların yüzlerini güldüren desteğin ardından koyunlar kuzuladı ve sesleri köyde yankılanmaya başladı.

Orman Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün orman köylülerine ORKÖY desteği, vatandaşların yüzünü güldürdü. Bu kapsamda, Bergama ilçesi Örenler Mahallesi'ndeki 15 aileye, ORKÖY desteği ile 30'ar koyun ve birer koç verildi. 2020 yılında verilen bu desteğin meyveleri ise 2021 yılında alınmaya başladı. Verilen koyunların tamamı kuzuladı ve kuzuların sesleri köyün her yerinden duyulmaya başlandı.

Koyunlar kuzuladı, sesleri köyde yankılanıyor

İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kaymakam Mahmut Kaşıkçı ve Bergama Orman İşletme Müdürü Turan Çiğnaklı da, vatandaşların mutluluğunu paylaşmak için Örenler Mahallesi'ne gitti. Heyet, Muhtar Ömer Gümbürcüoğlu ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Bir kahvede köylülerle bir araya gelip sohbet eden heyete, köy kadınları tarafından ÖRKÖY koyunlarının sütleri ile yapılan yöresel höşmerim tatlısı ikram edildi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Bergama'ya ayrı bir önem verdiğini vurgulayarak, ORKÖY yatırımları için Bakanı Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Orman köylerine 3 milyon TL'lik destek

İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar da, orman teşkilatının orman köylüleri için sürekli projeler ürettiklerini söyledi. Bergama'da 2020 yılında 15 köyde 109 aileye 3 milyon TL tutarında ORKÖY desteği sağladıklarını söyleyen Yonar, almış oldukları olumlu geri dönüşlerin kendilerini mutlu ettiğini bu desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı