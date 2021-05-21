İzmir'de organize suç örgütlerine operasyon: 21 gözaltı

İZMİR'de, suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 21'i yakalandı.

İZMİR'de, suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 21'i yakalandı. Diğer 8 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki suç örgütlerine yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 21'iyakalandı. Firari durumda olan 8 kişinin aranmasının sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda ruhsatsız 18 tabanca, 3 pompalı tüfek, 328 mermi ve 51 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can