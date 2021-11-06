Organ bağışına bisikletli destek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Organ bağışına bisikletli destek

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Sağlık

İzmir Sağlık Müdürlüğünce "Organ Bağışı Farkındalık Bisiklet Turu" düzenlendi.

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir Sağlık Müdürlüğünce "Organ Bağışı Farkındalık Bisiklet Turu" düzenlendi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde bir araya gelen bisikletlilere, organ bağışı standında bilgi verildi.

Etkinliğe katılan İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, yaptığı konuşmada, organ naklinin önemine değindi.

Organ bağışıyla hayat kazandırmanın çok güzel bir şey olduğunu belirten Kızıltoprak, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

İzmir Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Özgür Sönmez de her yıl Türkiye'de organ nakli olmayı bekleyen hasta sayısının arttığını, buna karşın bağış sayısında artışın ise istenilen düzeyde olmadığını dile getirdi.

Vali Yardımcısı Kızıltoprak ile Sönmez'in de aralarında bulunan bisikletliler, konuşmaların ardından Alsancak Gündoğdu Meydanı'na pedal çevirdi.

Karşıyaka Sahili ve Anadolu Caddesi üzerinden Konak'a giden yüzlerce bisikletliye, çevredekiler alkışla destek verdi.

Organ bağışına bisikletli destek

Organ bağışına bisikletli destek

Organ bağışına bisikletli destek

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title