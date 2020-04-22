İzmir'de online 23 Nisan coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları, korona virüs salgını ve salgınla mücadele kapsamında ilan edilen dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlarda yapılamayacak.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları, korona virüs salgını ve salgınla mücadele kapsamında ilan edilen dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlarda yapılamayacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi 100. yıl coşkusunu evlere taşımak için etkinliklerinin hepsini İzmirTube ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tüm sosyal medya hesaplarından eşzamanlı yayınlanacak.
Etkinlik takvimi şu şekilde belirlendi:
22 Nisan Çarşamba
09.30 Çocuklar İçin Masal Saati
10.00 Bando Şehir Turu
12.00 Çocuklar İçin Sihirbaz Gösterisi
14.00 Atatürk ve İnsan Hakları Beyannamesi
15.00 İZDENİZ Gemilerinin Körfez'den Halkı Selamlaması
18.00 İZELMAN Öykü Yarışması Ödül Töreni
21.30 Arabalı Vapurda Haluk Levent Konseri
23 Nisan Perşembe
10.00 Sanatçılardan 100. Yıl Kutlama Mesajları
10.00-13.00 Tunç Soyer Şehir Turu
15.00 İzmir'den Dünyaya Barış, Sevgi ve Özgürlük Konseri
17.00 Zülfü ve Ferhat Livaneli ile 100. Yıl Milli Egemenlik Söyleşisi
18.30 Çocuklarla Pencereler Renkleniyor CO-LORFULLY'20
20.59 Işıkları Aç-Kapa
21.00 Balkonlarda - İZMİR
Kaynak: İHA