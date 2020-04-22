İzmir'de online 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları, korona virüs salgını ve salgınla mücadele kapsamında ilan edilen dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlarda yapılamayacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları, korona virüs salgını ve salgınla mücadele kapsamında ilan edilen dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle meydanlarda yapılamayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi 100. yıl coşkusunu evlere taşımak için etkinliklerinin hepsini İzmirTube ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tüm sosyal medya hesaplarından eşzamanlı yayınlanacak. Etkinlik takvimi şu şekilde belirlendi: 22 Nisan Çarşamba 09.30 Çocuklar İçin Masal Saati 10.00 Bando Şehir Turu 12.00 Çocuklar İçin Sihirbaz Gösterisi 14.00 Atatürk ve İnsan Hakları Beyannamesi 15.00 İZDENİZ Gemilerinin Körfez'den Halkı Selamlaması 18.00 İZELMAN Öykü Yarışması Ödül Töreni 21.30 Arabalı Vapurda Haluk Levent Konseri 23 Nisan Perşembe 10.00 Sanatçılardan 100. Yıl Kutlama Mesajları 10.00-13.00 Tunç Soyer Şehir Turu 15.00 İzmir'den Dünyaya Barış, Sevgi ve Özgürlük Konseri 17.00 Zülfü ve Ferhat Livaneli ile 100. Yıl Milli Egemenlik Söyleşisi 18.30 Çocuklarla Pencereler Renkleniyor CO-LORFULLY'20 20.59 Işıkları Aç-Kapa 21.00 Balkonlarda - İZMİR Kaynak: İHA