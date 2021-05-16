İzmir'de onlarca araçla Filistin'e destek konvoyu
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İzmir'de onlarca araçla Filistin'e destek konvoyu

İzmir'de onlarca araçla Filistin'e destek konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla çok sayıda aracın katılımıyla konvoy düzenlendi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistin'e destek olmak amacıyla çok sayıda aracın katılımıyla konvoy düzenlendi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkiler dinmek bilmiyor. İzmir'de de çok sayıda vatandaş, Filistin'e destek olmak ve saldırıları protesto etmek için düzenlenen konvoyda bir araya geldi. Konvoydan önce Filistin halkı için dualar edildi, konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından konvoy, Karabağlar ilçesi Eskiizmir Pazaryeri'nden hareket etti. Yüzlerce aracın yer aldığı konvoy sırasında İsrail'in saldırılarına tepki gösterildi. Konvoyda kornalara basan sürücüler; Balçova Çevreyolu üzerinden, Konak Sahil Yolu'nu geçerek yeniden başladığı yere döndü.(İHA

İzmir'de onlarca araçla Filistin'e destek konvoyu
İzmir'de onlarca araçla Filistin'e destek konvoyu
İzmir'de onlarca araçla Filistin'e destek konvoyu
İzmir'de onlarca araçla Filistin'e destek konvoyu
İzmir'de onlarca araçla Filistin'e destek konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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