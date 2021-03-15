İzmir'de onkoloji tedavisi gören çocukların eğitimi için tablet bağışı
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İzmir'de onkoloji tedavisi gören çocukların eğitimi için tablet bağışı

15.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:08
İzmir'de onkoloji tedavisi gören çocukların eğitimi için tablet bağışı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Kliniğinde onkoloji tedavisi gören çocukların eğitimlerinde kullanılmak üzere 14 tablet bilgisayar bağışlandı.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Kliniğinde onkoloji tedavisi gören çocukların eğitimlerinde kullanılmak üzere 14 tablet bilgisayar bağışlandı.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, bağışçı firmanın temsilcisi Esra Kılıç'a teşekkür belgesi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürgün, hastanede tedavi gören çocukların eğitimden uzak kaldığını aktararak, "Devletimiz ihtiyaç sahibi çocuklara eğitim dönemi başında tablet bilgisayar sağlamıştı. Eğitim süreçlerine daha fazla sayıda tablet bilgisayar ile devam edilebilmeleri amacıyla Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın da yakın desteği ile sosyal sorumluluk projemiz hayata geçti. Tedavi gören çocuklarımızın büyük başarılara imza atması dileklerimizle katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Firma temsilcisi Kılıç ise çocukların tedavileri sırasında eğitimlerine devam edecek olmalarından duydukları mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

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