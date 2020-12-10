İzmir'de önemli caddelere kişi sınırlaması geldi
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İzmir'de önemli caddelere kişi sınırlaması geldi

10.12.2020 18:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:37
İzmir'de önemli caddelere kişi sınırlaması geldi

İzmir'de, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında oluşabilecek insan yoğunluğunu önlemek amacıyla bazı önemli noktalara kişi sınırlaması getirildi.

İzmir'de, korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında oluşabilecek insan yoğunluğunu önlemek amacıyla bazı önemli noktalara kişi sınırlaması getirildi.

İzmir'de korona virüsü tedbirleri kapsamında önemli bir karar alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karar neticesinde, insan yoğunluğunun olduğu önemli caddelerde kişi kısıtlamasına gidildi. Oluşabilecek yoğunluğu engellemek amacıyla alınan kararın ardından, sınırlama getirilen caddelerin giriş ve çıkışları barikatlarla kapatıldı ve ekipler önlem almaya başladı.

Buna göre alınan karar gereği sınırlama getirilen yerler ve kişi sayısı şöyle:

"Karşıyaka Çarşı 2 bin 500 kişi, Buca Forbes Sevgi Yolu 750 kişi, Gaziemir Sevgi Yolu 600, Bayraklı Sevgi Yolu 750 kişi, Konak Kıbrıs Şehitleri Caddesi 750 kişi." - İZMİR

İzmir'de önemli caddelere kişi sınırlaması geldi
İzmir'de önemli caddelere kişi sınırlaması geldi
İzmir'de önemli caddelere kişi sınırlaması geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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