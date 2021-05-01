İzmir'de önceden depo olan mekanda tombala oynayan 60 kişiye işlem yapıldı
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İzmir'de önceden depo olan mekanda tombala oynayan 60 kişiye işlem yapıldı

İzmir'de önceden depo olan mekanda tombala oynayan 60 kişiye işlem yapıldı
Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde, önceden depo olarak kullanılan adreste kumar oynayan 60 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, önceden depo olarak kullanılan adreste kumar oynayan 60 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesi'ndeki bir mekanda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese "Sabri abi" ismiyle yapılan operasyonda, mekanda bulunanların, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlendi.

Ekipleri gören bazı kişiler, mekandan çıkarak ormanlık alana kaçmaya çalıştı.

Ormanlık alana kaçan kişiler tespit edilerek yakalandı.

Jandarma ekiplerince 60 kişiye kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 288 bin 300 lira ceza kesildi. 3 kişiye ise adli işlem başlatıldı.

Önceden depo olan mekanda yapılan çalışmada, tombala oynamada kullanılan 6 materyale de el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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