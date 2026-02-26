İzmir'de ölümlü kaza sonrası vatandaşlar kara yolunu trafiğe kapattı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarpması sonucu meydana gelen ölümlü kazanın ardından mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı. Yaşanan gerginliğe jandarma ekipleri müdahale etti.

Kaza, saat 11.30 sıralarında İzmir-Aydın kara yolu Kuşçuburun Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne seyreden 35 FS 692 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Burcu Tek'e (45) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Burcu Tek'in cansız bedeni, jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

Meydana gelen ölümlü kazanın ardından bölgede toplanan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Güzergah üzerinde Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kurulmasını talep eden mahalle sakinleri, kara yolunu araç trafiğine kapattı. Yolun kapatılması üzerine bölgede tansiyon yükseldi. Jandarma ekipleri, eylemi sonlandırmayan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Dakikalarca süren gerginliğin ardından grup dağıtılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı