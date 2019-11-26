İzmir'de ölüme yolculuk öncesi operasyon: 33 düzensiz göçmen yakalandı

26.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:17

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yapan 33 düzensiz göçmenle ölüme yolculuğu organize ettiği değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgiye göre çok sayıda yabancı uyruklu şahsın Karabağlar ilçesi Limontepe Pazaryeri civarında toplandığı ihbarını alan İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Yabancı uyruklu şahısların 35 CMZ 79 plaka araçla Çeşme'ye gidecekleri bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler aracı Çeşme otoyolu üzerinde durdurdu. Durdurulan aracın içinden Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen, 5 can yeleği, 3 şambrel ve pompa ele geçirildi.



Yurt dışına yasa dışı yollarla geçişi organize ettikleri değerlendirilen E.E., E.A., S.K., E.K. ve M.A.R. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



Yakalanan düzensiz göçmenler ise İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA