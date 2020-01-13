İzmir'de ölüme yolculuğa çıkan 171 göçmen yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de ölüme yolculuğa çıkan 171 göçmen yakalandı - Haberler

İzmir'de ölüme yolculuğa çıkan 171 göçmen yakalandı

İzmir'in Menderes ve Karaburun ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 171 düzensiz göçmen yakalandı.

13.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:04
İzmir'de ölüme yolculuğa çıkan 171 göçmen yakalandı

'in ve Karaburun ilçelerinde, ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 171 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önleyici faaliyetlerine devam eden İzmir İl Jandarma komutanlığına bağlı Menderes ile Urla İlçe jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler için düğmeye bastı. Operasyon yapan ekipler, farklı uyruklu toplamda 171 düzensiz göçmeni yakaladı.


İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler