İzmir'de olası orman yangınlarına karşı kapatılan teleferik tesisi ziyarete 17 Ağustos'ta açılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla kapatma kararı aldığı Balçova Teleferik Tesisleri'nin 17 Ağustos Salı günü açılacağını bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla kapatma kararı aldığı Balçova Teleferik Tesisleri'nin 17 Ağustos Salı günü açılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, daha önce 10 Ağustos Salı gününe kadar ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklanan tesisin açılma süresinin bir hafta uzatıldığı açılandı.

Orman yangını riskinin devam etmesi nedeniyle tesisin 17 Ağustos Salı günü ziyarete açılacağı kaydedildi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin 1 Ekim'e kadar geçerli olacak ormanlık alanlara izinsiz giriş yasağı uygulamasına destek olmak amacıyla kent merkezini çevreleyen ormanlık alanları, elektrikli otomobiller ve drone desteğiyle havadan gözetim altında tuttuğu bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz