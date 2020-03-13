İzmir'de okullar bugünden boşaldı
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milli eğitim bakanlığı, Buca, Güncel

İzmir'de okullar bugünden boşaldı

İZMİR'de, okulların tatil kararı alınması sonrası bugün çok sayıda okulda öğrencilerin derslere girmediği görüldü.

13.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:04
İzmir'de okullar bugünden boşaldı

 

İZMİR'de, okulların tatil kararı alınması sonrası bugün çok sayıda okulda öğrencilerin derslere girmediği görüldü.Milli Eğitim Bakanlığı'nın koronavirüse karşı önlem amacıyla 16 Mart'tan itibaren okulları tatil etme kararı aldı. Bazı veliler, çocuklarını bugün de okula göndermedi. Buna karşın bazı velilerin gerekli önlemleri alıp çocuklarını okullarına bıraktığı görüldü. Öğrenciler okula giderken, çantalarında dezenfektan ve kolonya taşıdı.Buca 30 Ağustos İlkokulu'nda 4'üncü sınıfa giden torununu okula getiren velilerden Zeynep Kasap, "Mümkün olduğu kadar çocuklarımızı ikaz ediyoruz. Aklıma geldikçe evde dahi ellerini yıkatıyorum. Kolonyasını, sabununu dahi çantasına koyuyorum. Okulların tatil edilmesi iyi bir şey ama çocukların tatili evde geçirmesi gerekiyor. Parklara, alışveriş merkezlerine gidilmemesi gerekiyor. Büyüklerin çocuklara bunu açıklaması, onları strese sokmadan, korkutmadan anlatmamız lazım. Çocuklar, koronavirüs deyince şöyle bir bakıyorlar. Bugün okula getirdim ama kültür merkezine geziye gittiler" dedi.'UMARIM ÇOCUKLAR DERSLERDEN GERİ KALMAZ'Oğlu üniversiteye giden Betül Gezen ise, "Umarım çocuklar derslerden geri kalmaz. Çoğu veli endişeli olduğu için geçen haftadan itibaren okullara göndermedi çocuğunu. Ben bizim halkımızın özellikle inanç bakımından temizliğe alışkın olduğunu düşünüyorum. Yurt dışında da yaşadım. Yabancıların yaşam tarzı bize göre çok kirli. Biz de abdest alışkanlığı var. Yemeklerden önce sonra ellerimizi yıkıyoruz. Önlem olarak oğluma daha çok duş almasını hatırlattım. Baskı olarak algılamasın diye, ona hastalıkların pislikten geldiğini söyledim" diye konuştu.'AKLIMDA SORU İŞARETLERİ VAR'Ana sınıfı, ilkokul ve liseye giden üç çocuk annesi Ayşe Güral ise şunları söyledi:

"Küçük oğlumu okula göndermedim, diğerleri gitti. Evlatlarıma eve gelir gelmez banyo yaptırıyorum. Zaten el yıkamayı seven bir ülkeyiz, sık sık yıkıyoruz. Çantalarına dezenfektan ve kolonya koyuyorum. Okul kıyafetlerimizi sürekli yıkıyoruz. Bugün okula gönderdim ama yine de aklımda soru işaretleri var." 


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Kaynak: DHA

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