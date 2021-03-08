İzmir'de okulda kalp krizi geçiren beden eğitimi öğretmeni hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde okulda kalp krizi geçiren beden eğitimi öğretmeni yaşamını yitirdi.

Karataş Anadolu Lisesinde görevli öğretmen Özgür İken (42), ders sırasında aniden fenalaştı.

İhbar üzerine okula 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İken, sınıfta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada daha önce başka bir okulda görevli İken'in Karataş Anadolu Lisesindeki ilk günü olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin