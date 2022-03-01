İzmir'de 'Okul Sporlarını Geliştirme ve Yaygınlaştırma Çalışmaları' toplantısında bir araya geldi

İZMİR (Bültenler) - Toplantıya, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, spordan sorumlu şube müdürleri, Halk Eğitimi Merkezi müdürleri, beden eğitimi koordinatör öğretmenleri katıldı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığının '2023 Vizyon Belgesi'nde belirtildiği gibi; çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimine katkı sunmak, onları çok boyutlu yetiştirmek üzere gereken çalışmaların yapıldığını belirtti. Bu sayede çocukların okul sporlarına aktif katılımı sağlamak, lisanslı sporcu sayısında artış, çocukları bağımlılıktan ve kötü alışkanlıklardan korumak adına spor faaliyetlerine ilgi duymalarını arttırmanın önemine dikkat çekti.

Okul sporlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında bir araya gelinen toplantıda; İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yaptığı işbirliği Protokolü kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların sunumu yapıldı

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının bir bütün olarak çalışmasının önemine değindi, eğitim ve sporun iç içe olduğunu ifade etti. Yakın zamanda madalya alan sporcularımızın sportif başarıları kadar akademik başarılarının da söz konusu olduğuna dikkat çeken Eskici, bu yüzden iki kurumun işbirliği içinde olmasının son derece anlamlı olduğunu vurguladı. İzmir'deki ekip ruhu için herkese teşekkür etti.

İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Neziha Yıldırım Göçen bir sunum gerçekleştirdi.

Sunum sonrası Türk Sporunun temel kaynağını oluşturan okul sporlarını çeşitlendirerek geliştirmek, yaygınlaştırıp yaşatabilmek için okul içi ve okullar arası spor organizasyonlarını arttırmak için neler yapılabileceği konusu değerlendirildi. Okul sporlarını doğrudan veya dolaylı etkileyen kamu, özel kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak, okul sporları ile ilgili faaliyetler konusunda ihtiyaç ve sorunları belirlemek, öneriler sunarak okul sporlarının geliştirilmesine katkı sağlamak için katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu.

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