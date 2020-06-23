İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi
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İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün silahlı saldırı soncu öldürülmesine ilişkin suça süreklenen 2 çocuk ile 1 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir'de okul müdürünün öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi
23.06.2020 19:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:08

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün silahlı saldırı soncu öldürülmesine ilişkin suça süreklenen 2 çocuk ile 1 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı yapılan duruşmaya, tutuklu sanık B.Y. ile suça sürüklenen U.Y. ve İ.P, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Silahlı saldırıda öldürülen Okul Müdürü Ayhan Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ve bazı öğretmenlerin katıldığı duruşmada, 2 çocuk ile 1 sanığın tutukluluklarının devamına ve bir sonraki duruşmanın 23 Temmuz'da yapılmasına karar verildi.

Kökmen ailesinin avukatı Süleyman Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmada olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının duruşmada incelendiğini ve davada sona yaklaştıklarını belirtti.

Eşinin açıklamaları

Ayhan Kökmen'in eşi Ayfer Ümmü Kökmen duruşma öncesinde adliye önünde yaptığı açıklamada, eşinin hayatını eğitime adamış idealist bir öğretmen olduğunu söyledi.

Kendilerinin 130 haftadır yüzlerinin gülmediğini, bitmek bilmeyen duruşmaların acılarını tazelediğini belirten Kökmen, şöyle konuştu:

"Öğretmenlere biraz saygı duyalım. Eğitimde, sağlıkta şiddetin her türlüsüne bugün burada olduğu gibi hep birlikte 'hayır' diyelim. Tek yürek olalım. Makamında şehit edilen eşime bir an önce şehitlik unvanının verilmesini ve adaletin bir an evvel tecelli etmesini talep ediyorum. Geciken adalet adalet değildir ilkesinden hareketle Ayhan Kökmen davasının sonuçlandırılması konusunda yüce Türk adaletine güveniyorum."

Yaptığı açıklamadan sonra ayakta durmakta zorlanan Kökmen, yakınlarının yardımıyla adliyeye gitti.

Olay

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına giderek pompalı tüfekle ateş açmış, yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, öğrencilerle onları azmettirdiği gerekçesiyle, U.Y'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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