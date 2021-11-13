İzmir'de öğretmenlere, "terör örgütleri" anlatıldı - Haberler
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İzmir'de öğretmenlere, "terör örgütleri" anlatıldı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
İzmir'de öğretmenlere,

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesinde okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik "terör örgütleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İZMİR (AA) - İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesinde okul müdürleri ve öğretmenlere yönelik "terör örgütleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

"Biz İzmiriz" Projesi kapsamında toplantı, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkısıyla düzenlendi.

Toplantıda, terör örgütlerinin eleman bulma ve propaganda yöntemleri anlatıldı.

İzmir'de öğretmenlere, terör örgütleri anlatıldı

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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