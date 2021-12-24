İzmir'de öğrenciye darp iddiasına soruşturma başlatıldı - Haberler
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İzmir'de öğrenciye darp iddiasına soruşturma başlatıldı

İzmir'de öğrenciye darp iddiasına soruşturma başlatıldı
AA / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde, ilkokul öğrencisinin öğretmen tarafından darbedildiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde, ilkokul öğrencisinin öğretmen tarafından darbedildiği iddiası üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Buca ilçesinde 4. sınıfa giden çocuklarının öğretmeni tarafından darbedildiğini öne süren aile, polise şikayette bulundu.

Öğretmen hakkında ailenin şikayetçi olmasının ardından Milli Eğitim Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

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AA / Mustafa Güngör - Son Dakika Haberleri

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