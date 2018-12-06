İzmir'de Öğrencinin Darp Edildiği İddiası

İzmir'in Konak ilçesinde bir öğrencinin, okula yiyecek getirdiği gerekçesiyle kantin görevlisi tarafından darp edildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Karataş Anadolu Lisesi öğrencisi E.Ç'nin ailesi, okula yiyecek getirdiği gerekçesiyle çocuğunun kantin görevlisi tarafından darp edildiğini ileri sürerek, polise başvurdu.



Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından ifadesi alınan kantin görevlisi M.Y. ise öğrencinin yakınlarının, okula gelerek kendisini tartakladığını öne sürerek, şikayetçi oldu.



M.Y, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.