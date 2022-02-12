İZMİR'DE ÖĞRENCİLERİN KURDUĞU SIFIR ATIK KÜTÜPHANESİNE BÜYÜK İLGİ

İZMİR (DHA) - İZMİR'de çok sayıda okulda öğrenciler, kullanılmayan otomobil lastiği, elektrik kablolarının sarıldığı atık makara, atık plastik kasa ve deterjan bidonu gibi malzemeleri kullanarak 'Sıfır Atık Kütüphaneleri' oluşturdu. Urla ilçesinde ilkokul öğrencilerinin oluşturduğu rengarenk sıfır atık kütüphanesi ise öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Okullarda geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve 'Sıfır Atık' projeleri kapsamında geri dönüşüm yoluyla 81 ildeki okullarda kütüphane yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen proje kapsamında İzmir'de birçok okulda öğrencilerin atık malzeme kullanarak oluşturduğu kütüphaneler, okullara kazandırıldı. Hem okuma hem de geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, birçok okulda kullanılmayan otomobil lastiklerinden elektrik kablolarının sarıldığı atık makaralarına, atık plastik kasalarından deterjan bidonlarına kadar pek çok atık malzemeden yararlanıldı. Urla ilçesinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda oluşturulan rengarenk sıfır atık kütüphanesi, öğrencilerden büyük ilgi gördü.

'YENİDEN KULLANILABİLİR HALE GETİRDİK'

Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Zeynep Burçin Yaman, "Okulumuzda hem okuma kültürünü oluşturmak hem de geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla bir sıfır atık kütüphanesi oluşturduk. Bunun için artık ekonomik değeri olmadığı düşünülen atık malzemeleri kullanarak, onlar üzerinde değişiklikler yapıp onları yeniden kullanılabilir hale getirdik. Sanayiden kullanılmayan elektrik kablolarının sarıldığı makaraları bulduk, onlardan masalar oluşturduk. Bir kenara atılmış, tekrar kullanılmayacağı düşünülen lastiklerden oturma alanı oluşturduk. Paletlerden kitapları dizebileceğimiz raflar yaptık. Pazara gittik, pazardan kullanılmayan plastik meyve sebze kasaları bulduk ve raf yaptık. Okulumuzda bulunan bitmiş deterjan bidonlarından da raf yaptık" açıklamalarında bulundu.

'BU DENLİ İLGİ BEKLEMİYORDUK'

Projenin amacına hizmet ettiğini söyleyen Yaman, "Bu proje ile atıkları kontrol altına almayı, gelecek nesiller için temiz bir ülke bırakmayı hedefledik. Bu doğrultuda projeye öğrencilerimizi de dahil ettik. Onlar bu sürecin içinde bizimle beraber yer aldılar. Projeyi yapmayı planladığımız andan itibaren etüt saatlerimizde öğrencilerimizle birlikte projeyi geliştirdik. Biz bu denli bir ilgi olabileceğini beklemiyorduk. Teneffüs vakti inanılmaz bir coşkuyla bütün öğrencilerimiz buraya geliyor. Öğrenciler birilerinin kalkmasını bekliyor. Çok büyük bir ilgi var" ifadelerini kullandı.

'TENEFFÜSTE BURAYA KOŞUYORLAR'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İzmir'de kütüphanesiz okul kalmadığının altını çizerek geri dönüşüm kültürünün yaygınlaşması için de okullarda öğretmenler, öğrenciler ve eğitim yöneticilerinin iş birliği ile güzel çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti.

Okul Müdürü Mehmet Atak ise, "Atatürk İlkokulu olarak bu projeye başladığımızda neler yapabileceğimizi düşündük. Belli bir süreç aldı ancak beklediğimizden çok daha iyi tepkiler aldık. Çocuklar dersten çıkar çıkmaz teneffüste buraya koşuyorlar" dedi.

'HEP GELMEK İSTİYORUM'

Atatürk İlkokulu öğrencilerinden Zeynep Ecenaz (9), "Kütüphanemizde kitap okuyoruz ve bilgiler öğreniyoruz. Hep gelmek istiyorum ama her zaman okuyacak yer olmuyor" dedi.

Atık lastik ve kutuları yeniden kullanılabilir hale getirdiklerini belirten öğrencilerden Nil Zeynep ise "Burada ilgimi çeken konularla ilgili kitap okuyorum. Kütüphaneyi çok beğendim. Yer kalmazsa diye erkenden gelip okumaya başlıyorum" ifadelerini kullandı.

Üçüncü sınıf öğrencilerinden Eslem Ersöz de "Ben bu kütüphanede kitap okuyorum ve çok eğleniyorum. Burası sıfır atıkla yapılmış bir kütüphane. Teneffüslerimi burada geçiriyorum" diye konuştu.