İzmir'de öğrencilerin kar keyfi: Doya doya kar topu oynadılar - Haberler
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İzmir'de öğrencilerin kar keyfi: Doya doya kar topu oynadılar

İzmir'de öğrencilerin kar keyfi: Doya doya kar topu oynadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte özellikle yüksek kesimler beyaza büründü.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte özellikle yüksek kesimler beyaza büründü. Gençler karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

İzmir'in çatısı olarak tanınan Ödemiş ilçesindeki Bozdağ, bugün kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Bölgede yaşayan vatandaşlar sabaha kar yağışı ile uyanırken özellikle gençler, karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı. Kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

TIR kaydı, yol geçici olarak kapandı

Öte yandan Bozdağ Ödemiş yolunda etkili kar yağışı nedeniyle bir TIR'ın kayarak yolu kapattığı ve bir süre ulaşımın aksadığı öğrenildi. Yolu kapatan TIR'ın çekilmesiyle birlikte trafiğin yeniden normal akışına döndüğü aktarıldı.

Ekipler teyakkuzda

İl merkezinde etkili olmayan kar yağışı yüksek kesimleri etkisi altına alırken, aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası aksama ve olumsuz durumlar yaşanmaması için Karayolları, belediye ve AFAD ekipleri bölgede teyakkuz halinde. - İZMİR

İzmir'de öğrencilerin kar keyfi: Doya doya kar topu oynadılar

İzmir'de öğrencilerin kar keyfi: Doya doya kar topu oynadılar

İzmir'de öğrencilerin kar keyfi: Doya doya kar topu oynadılar

İzmir'de öğrencilerin kar keyfi: Doya doya kar topu oynadılar

İzmir'de öğrencilerin kar keyfi: Doya doya kar topu oynadılar

İzmir'de öğrencilerin kar keyfi: Doya doya kar topu oynadılar

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Ödemiş, İzmir, kar, Yerel, Haber

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