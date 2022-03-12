İzmir'de öğrencilerden Emniyet Müdürü Şahne'ye ziyaret - Haberler

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İzmir'de öğrencilerden Emniyet Müdürü Şahne'ye ziyaret

AA - Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de öğrencilerden Emniyet Müdürü Şahne'ye ziyaret

İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret eden öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

GAZİEMİR, İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret eden öğrenciler İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Gaziemir'de özel bir anaokulunun 6 yaşındaki öğrencileri, omuzlarına asılı Türk bayraklarıyla Şahne'yi makamında ziyaret etti.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla hilal şeklini alan öğrenciler, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Şahne, çocuklarla gurur duyduğunu ifade ederek hediyeler verdi.

AA / Şafak Yel - Güncel

İstiklal Marşı, Gaziemir, İzmir, Türk, Güncel, Haberler

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