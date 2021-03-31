İzmir'de öğrenciler hazırladıkları tohum toplarını toprakla buluşturdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de öğrenciler hazırladıkları tohum toplarını toprakla buluşturdu

Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel
İzmir'de öğrenciler hazırladıkları tohum toplarını toprakla buluşturdu

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan "Tohum Topu Saç" projesi kapsamında öğrenciler, hazırladıkları tohumları toprakla buluşturdu.

Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi
Polisin intiharına neden olan kayıp gözlük faciasında yeni gelişme! Komiser yardımcısı izne gönderildi

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan "Tohum Topu Saç" projesi kapsamında öğrenciler, hazırladıkları tohumları toprakla buluşturdu.

Kentte milli eğitim camiası, öğrenci, veli ve öğretmenlerin desteğiyle yürütülen projeyle çevrenin ağaçlandırılması, bitki örtüsünün olmadığı alanların tekrar yeşillendirilmesini sağlamak amacıyla "Tohum Topu Saç" projesi başlatıldı.

Bu kapsamda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve kurum personeliyle birlikte tohum toplarını toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.

Yahşi, burada yaptığı konuşmada, İzmir'den başlayarak her karış toprağın bitki örtüsüyle yeniden canlandırmasına öncülük etmek istediklerini belirtti.

Akademisyenlerin de görüşünü alarak çalışmayı başlattıklarını aktaran Ömer Yahşi, şunları kaydetti:

"Çalışma neticesinde, tohum topu kullanarak ağaç ve çeşitli bitki tohumlarını doğaya atarak yapılacak ağaçlandırma çalışmasının az maliyetli, bakım gerektirmeyen, etkili bir yöntem olduğunu gördük. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz tükettikleri meyvelerden, çevrelerindeki ağaçlardan, bitkilerden elde ettikleri çekirdekleri, tohumları topladılar. Evlerinde ve sınıflarında yaptıkları tohum toplarının içine bu tohumları koydular. Şimdi bu tohumları, tohum topları olarak, doğaya bırakıyoruz. Herkesi de bu kampanyamıza katılmaya, destek vermeye çağırıyoruz. ve diyoruz ki 'Tohum saç, bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Merve Dizdar Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Burak Yılmaz Abdullah Avcı Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Letonya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de öğrenciler hazırladıkları tohum toplarını toprakla buluşturdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 14:30:37. #1.16#
title