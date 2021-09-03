İzmir'de öğrenci ve öğretmenlere ilk hafta toplu ulaşım 5 kuruş olacak
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İzmir'de öğrenci ve öğretmenlere ilk hafta toplu ulaşım 5 kuruş olacak

İzmir'de öğrenci ve öğretmenlere ilk hafta toplu ulaşım 5 kuruş olacak
Anadolu Ajansı / Halil Fidan - Haberler | Güncel

İzmir'de, 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler, ilk hafta şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden 5 kuruşa yararlanacak.

İzmir'de, 2021-2022 eğitim öğretim yılı açılışı dolayısıyla öğretmen ve öğrenciler, ilk hafta şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden 5 kuruşa yararlanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, okulların açılacağı ilk hafta kentte alınacak tedbirler belirlendi.

Bu kapsamda şehir trafiğinin ve toplu ulaşım hizmetlerinin sorunsuz akışı için söz konusu haftada araç sayısı ve sefer sıklıkları büyük ölçüde artırılacak.

Ayrıca Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla (UKOME), ilk haftaya özel olmak üzere öğrencilerin ve öğretmenlerin toplu ulaşım hizmetinden 5 kuruşa yararlanması sağlanacak.

Uygulama 5 Eylül Pazar'ı 6 Eylül Pazartesi'ye bağlayan gece 02.00'de başlayacak ve 10 Eylül Cuma'yı 11 Eylül Cumartesi'ye bağlayan gece 02.00'de sona erecek.

Uygulama, TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN'da ilk 25 kilometre için geçerli olacak. Sonrası için mevcut tarife üzerinden fiyatlandırma yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilk hafta öğrenciler ve eğitimcilere kolaylık sağlamak istediklerini belirterek, ayrıca toplu ulaşım araçlarını kullanma farkındalığını artırmayı ve teşvik etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Okulların açılmasıyla servis araçlarının, özel araç sahibi velilerin ve eğitimcilerin de trafiğe çıkacağının öngörüldüğünü anlatan Soyer, şunları kaydetti:

"Uzun bekleme süreleriyle karşı karşıya kalmak istemiyorsak önlem almalıyız. Yetkili kurumlar olarak bizler, ulaşımın sorunsuz sağlanması için tüm önlemleri aldık; almaya da devam edeceğiz. Ancak meselenin bir tarafında da halkımız var. Hepimize sorumluluk düşüyor. Mutlaka ama mutlaka toplu ulaşım araçlarımızı kullanalım. Özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde, zorunlu kalmadıkça lütfen özel araçlarımızla trafiğe çıkmayalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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