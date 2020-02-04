İzmir'de öğrenci servislerine denetim

04.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:33

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ara tatilin ardından okul servis araçlarını yeniden denetlemeye başladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi her gün binlerce öğrencinin kullandığı okul servis araçlarını, ara tatilin ardından yeniden denetlemeye başladı. Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri 2019-2020 öğretim yılının ilk yarısında bin 500 servis aracı denetlemiş, eksik tespit ettiği 262 araç hakkında tutanak tutmuştu.



Tek tek inceleniyor



Karşıyaka'da bugün sabah saatlerinde bir okulda denetim yapan 12 kişilik trafik zabıta ekipleri 16 servis aracını denetledi. Denetimlerde öncelikle servis araçlarının özel servis izin belgesinin ve belediye çalışma izin belgesinin olup olmadığına bakıldı. Daha sonra fazla veya az koltuk sayısı, emniyet kemerleri, sigara içilmez levhasının görünür yerde olup olmadığı, yangın söndürücü, ilk yardım çantası, araçta takip sisteminin olup olmadığı ve okul taşıtı ikaz lambası gibi güvenlik unsurları tek tek incelendi.



Tutanak tutuldu



Bu incelemelerin ardından dört servis aracı hakkında tespit tutanağı tutularak, tutanak cezai işlem uygulanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümenine gönderildi. İki araç da öğrenci servisi şartlarını taşımadığı için trafikten men edilmek üzere İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.



Alo 153 Zabıta hattı



İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü Zabıta Amiri Hasan Oğuz, İzmir'de S plakalı 5 bin 845 servis aracıyla günde ortalama 160 bin öğrenci ve personelin taşındığını söyledi. Oğuz yurttaşlardan servis araçlarında gördükleri eksiklikleri Zabıta Daire Başkanlığının Alo 153 hattına bildirmelerini istedi.



"Denetim şart"



Denetimde eksiği çıkmayan okul servis aracı şoförü Utku Ataman, 17 yıldır şoförlük yaptığını belirterek şöyle konuştu: "Hemen hemen her ay rutin olarak denetleniyoruz. Okul taşıtlarının uyması gereken kurallar var ve bu kurallara uyulursa hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Kurallara uymayan arkadaşlarımız da çıkıyor. Bu denetimler yapılsın ki kurallara uyan ile uymayan ortaya çıksın."



36 maddelik denetim formu



Denetimler 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinin (UKOME) Servis Araçları Yönergesi, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Belediye Emir ve Yasakları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan 36 maddelik forma göre yapılıyor. Tespit edilen her bir eksiklik için ise 5326 sayılı Kabahatlar Kanununun 32. maddesine göre 392 TL tutarında ceza işlem uygulanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA