İzmir'de öğrenci servisi denetiminde 297 sürücüye ceza kesildi

İZMİR (AA) - İzmir'de jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, okul çevreleri ve öğrenci servislerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bin 414 servis aracının kontrol edildiği denetimlerde kurallara uymayan 297 şoföre toplam 107 bin 580 lira idari para cezası uygulandı, 48 servis aracı trafikten men edildi.