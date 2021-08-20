Son dakika haberleri | İzmir'de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | İzmir'de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre İzmir'de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oğluyla tartışması sonucu fenalık geçirdiği ileri sürülen kadın yaşamını yitirirken, geçirdiği sinir krizi sonrası cama yumruk atarak yaralanan kadının oğlu ise hastanedeki tedavisinin ardından...

İzmir'de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oğluyla tartışması sonucu fenalık geçirdiği ileri sürülen kadın yaşamını yitirirken, geçirdiği sinir krizi sonrası cama yumruk atarak yaralanan kadının oğlu ise hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabaha karşı Maliyeciler Mahallesi 52/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, ayrı yaşadığı eşi C.K. ile boşanma aşamasında olan Ülviye Kuruile birlikte yaşadığı oğlu S.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler dairenin kapı girişinde Ülviye Kuru'yu yerde hareketsiz halde, oğlunu ise başucunda beklerken buldu. Bu sırada polisleri gören S.K., sinir krizi geçirmesi sonucu daire içerisinde cama yumruk atarak elinden yaralandı. Ekipler tarafından adrese acil sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince polis eşliğinde şüpheli S.K., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Adrese gelen diğer sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ise Ülviye Kuru'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme ve savcının incelemesinin ardından Ülviye Kuru'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Talihsiz kadının oğlu gözaltına alındı

Eşinin hayatını kaybettiğini duyarak olay yerine gelen C.K., sinir krizi geçirirken, hastanede tedavisi tamamlanan S.K., ise gözaltına alındı. Öte yandan, S.K'nin babasını arayarak annesi ile tartıştığını söylediği ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri | İzmir'de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | İzmir'de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | İzmir'de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | İzmir'de oğluyla tartıştığı ileri sürülen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç

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